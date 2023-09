“Con Maldini sarei rimasto”: Milan, la notizia del big è sorprendente

Il calciatore nella sua conferenza stampa di presentazione ha spiegato i motivi del suo trasferimento analizzando la situazione che si era creata all’interno del Milan e le motivazioni a lasciare i rossoneri.

Alexis Saelemaekers si è reso protagonista durante la sua conferenza di presentazione in quel di Bologna. Il calciatore belga che si è sempre ben difeso quando vestiva la maglia del Milan, complice una serie di motivazioni interne, mischiate alla difficoltà nel trovare spazio dopo la campagna acquisti dei rossoneri. Ha ben deciso di lasciare Milano per spostarsi al Bologna di Thiago Motta.

Una scelta ragionata un’estate intera, a metà agosto sembrava più probabile un rimanere ai rossoneri e invece negli ultimi giorni di mercato il Bologna ha calato il colpo soffiando il belga alla concorrenza. Come spiega però Alexis Saelemaekers, la scelta di salutare il Milan era avvenuta poco dopo l’addio di Maldini dai rossoneri, figura fondamentale secondo il parere del centrocampista.

Il centrocampista belga alla domanda precisa sul perché del suo passaggio al Bologna risponde senza tanti giri di parole. Il calciatore dopo l’addio di Maldini ha voluto cambiare aria, anche se in extremis, ad agosto inoltrato col mercato in chiusura.

Questa possibilità è arrivata ed ora vuole dimostrare il suo valore a Thiago Motta. Ecco le sue parole:

“Quando c’era Maldini non volevo lasciare il Milan, il problema è sorto dopo l’addio di Paolo. Alcune cose sono cambiate e quindi ho voluto cambiare aria trovandomi una nuova opportunità”

Il calciatore ha poi risposto anche alle domande sul suo nuovo club. L’esterno sa che su quella fascia c’è tanta concorrenza e con Orsolini e Ndoye non sarà facile spuntarla. Ma il belga può diventare anche un ottimo jolly offensivo svariando su tutto il fronte d’attacco. Il belga al Milan ha dimostrato di potersi rapidamente ambientare in molti ruoli differenti e una cosa simile potrebbe succedere anche a Bologna, conoscendo soprattutto l’idea di gioco di Thiago Motta a cui piace spesso mischiare le carte nel corso della stagione. Queste le parole del calciatore sul quesito legato al nuovo tecnico e la nuova squadra:

“Volevo assolutamente un minutaggio maggiore. Il Bologna mi ha convinto con una cosa che mai mi era capitata in carriera. Infatti prima di firmare ho avuto una bella chiacchierata al telefono col mister Thiago Motta. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo ed è stato un motivo in più per portarmi qui”