Nuovo Stadio, passo in avanti del Milan: sentite Scaroni

Un nuovo passo in avanti in una questione che a Milano sta tenendo banco da parecchi anni, creando un’aspra polemica tra chi vuole cambiare e chi no. Oggi però le news sul tema sono fondamentali.

Il tema stadio a Milano è come sempre argomento di lotte e battaglie tra chi vorrebbe traslocare e chi invece, più nostalgico, opterebbe per il San Siro a vita. Sia l’Inter che il Milan sono anni che sta cercando la zona perfetta per far sorgere il proprio “castello”, ed oggi sono arrivate notizie importanti in casa Milan.

Infatti il comunicato odierno, si è saputo che il Milan ha presentato al Comune di San Donato Milanese una proposta di Variante Urbanistica per l’area denominata “San Francesco”. Un piccolo passo per mettere al sicuro la zona su cui sarà costruito il nuovo stadio, con un progetto che prevede la costruzione di più strutture attorno lo stadio. Sull’argomento sono poi arrivate anche le parole di Scaroni.

Scaroni e le risposte sul nuovo stadio

Paolo Scaroni, presidente del Milan si è espresso così sul tema del nuovo stadio. Spiegando bene la situazione e snocciolando alcune caratteristiche su cui sarà basata la costruzione dell’impianto. Ecco le sue parole: