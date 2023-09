Occhio Milan, c’è la stangata della UEFA: arriva la notizia a sorpresa

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri, il club ora è preoccupato.

Il Milan è pronto all’esordio stagionale in Champions League. I rossoneri scenderanno in campo alle 18:45 per ospitare gli inglesi del Newcastle United, squadra dell’ex di turno Sandro Tonali. Il bresciano ritornerà a San Siro tra l’amore del popolo di fede milanista, pronto a riaccoglierlo tra le proprie braccia. Tuttavia si dovrà mettere l’emozione da parte – come dichiarato dal centrocampista stesso – poiché la posta in palio è davvero alta. La squadra di Stefano Pioli ha un urgente bisogno di mettere alle spalle quanto accaduto nella giornata di sabato contro l’Inter che ha totalmente demolito il diavolo. D’altra parte c’è la grande difficoltà del girone che costringe il Milan al successo per proseguire il cammino tra i grandi d’Europa.

Infatti sulla carta gli inglesi sono gli avversari più abbordabili da affrontare, considerato lo spessore del Paris Saint Germain – nonostante il periodo no dei francesi- e del Borussia Dortmund. I sostenitori rossoneri sono pronti a guidare i propri beniamini alla vittoria, ci sarà bisogno del loro apporto per risollevare la rosa di Pioli: San Siro dovrà essere il dodicesimo uomo in campo. Intanto, sul match di stasera arrivano delle novità clamorose poiché uno dei due club rischia di subire una multa dopo aver violato il regolamento disposto dall’UEFA.

Il Newcastle ritarda la conferenza, in arrivo una penalità

Milan e Newcastle proveranno in tutti i modi ad iniziare in maniera positiva il proprio cammino nella massima competizione europea. Gli inglesi troveranno una squadra arrabbiata, dalla grande voglia di rivalsa dopo la batosta del Derby di sabato che grida vendetta. D’altra parte anche i Magpies hanno tanta voglia di fare bene dopo il ritorno in Champions che mancava da anni. Tuttavia l’avventura del club inglese non sembra essere essersi avviata positivamente: infatti, dopo aver ritardato il proprio arrivo nella città di Milano, gli inglesi hanno posticipato l’inizio della conferenza stampa di mister Howe accompagnato da Sandro Tonali.

L’aereo del Newcastle è partito con un’ora di ritardo ed il suo percorso è stato messo in difficoltà da una tempesta che si è scagliata sul cielo di Milano che ha causato l’ulteriore slittamento dell’arrivo della squadra nel capoluogo lombardo. La variazione dell’orario della conferenza non è stata concordata con la UEFA e l’articolo 73 del regolamento della Football Associations cita che dev’essere comunicato ogni tipo di cambiamento. Una mancanza di rispetto del codice normativo che molto probabilmente costerà una multa al club britannico. Lo riferisce il Corriere dello Sport.