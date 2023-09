Okafor lancia un messaggio a Pioli: l’ha detto dopo il match!

I ragazzi di Pioli oggi hanno fatto emozionare tutto il popolo rossonero, che gioisce del momentaneo primo posto in solitaria sulla vetta della Serie A. A commentare la vittoria Noah Okafor, che ha da dire anche al mister.

Nella straordinaria e sempre emozionante cornice dello stadio San Siro, il Milan di Stefano Pioli ha piegato la Lazio di Maurizio Sarri per 2 reti a 0 nell’incontro delle 18:00. Rossoneri attualmente in cima alla classifica del Campionato, in attesa del risultato di stasera fra Salernitana e Inter, dietro a -3 punti.

Una rete del solito Christian Pulisic ha aperto le danze al minuto 60, per essere ribadita dalla prima rete in rossonero del neo arrivato Noah Okafor, già a quota sei presenze con la maglia rossonera.

E a prendere parola nel post partita ai microfoni DAZN è intervenuto proprio il numero 17 dello scacchiere del Diavolo, che ha commentato la prestazione messa in campo e ha lanciato un messaggio di fiducia ai tifosi e al mister.

Le parole di Noah Okafor

Il classe 2000 Okafor non ha nascosto di certo l’entusiasmo per la sua nuova avventura al Milan, contento di giocare in uno dei massimi campionati mondiali per gioco e prestigio. Ma ciò che non è passato inosservato ai tifosi è la carica e la disponibilità mostrata a mister Pioli.

E non ha risparmiato neppure un commento sulla sua condizione fisica e sulle sue propensioni di gioco:

Mi sento in forma. Preferisco giocare sulla sinistra, ma sono disponibile ovunque mi metta sul campo il mister. Sono felice di essere a disposizione della squadra.

E sul massimo campionato italiano si è espresso così: