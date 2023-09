Pioli prima del Verona: “Cambio modulo per necessità. Ecco come stanno Theo e Calabria”

Il tecnico dei Rossoneri ha rilasciato delle dichiarazioni prima del match contro i veneti in programma oggi alle 15.00.

Il sabato di Serie A si apre con il Milan che tra pochi minuti ospiterà a San Siro l’Hellas Verona di Marco Baroni. Il Diavolo è chiamato a rialzare la testa dopo la netta sconfitta nel derby e il pareggio casalingo contro il Newcastle in Champions League. Grazie alle tre vittorie prima della sosta, con una vittoria Giroud e compagni aggancerebbero i cugini nerazzurri in vetta alla classifica. Intanto Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita.

Il tecnico dei Rossoneri è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con l’Hellas Verona spiegando la scelta del modulo e dando maggiori lucidazioni sulle condizioni di Theo Hernandez e Davide Calabria:

Il Milan cambia per necessità, Theo e Calabria non sono disponibili per infortuni muscolari. La partita non è semplice, il Verona è una squadra organizzata. Le scelte sono state fatte su chi stava meglio oggi.