Pioli: “Quella situazione ci ha tagliato le gambe”, poi carica il Milan per la Champions

Il derby di Milano, terminato pochi minuti fa, ha visto trionfare per la quinta volta consecutiva l’Inter di Simone Inzaghi.

Una punizione severissima per i rossoneri di Stefano Pioli che, a quanto pare, non ha ancora trovato la soluzione ideale per arginare lo strapotere dell’Inter che quando si tratta di derby è inarrestabile.

Inter-Milan, le parole di Stefano Pioli

Nella consueta conferenza post-partita il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha parlato della brutta sconfitta subita dalla sua squadra. Di seguito le sue parole:

“Aver preso i gol nei momenti in cui stavamo meglio ci ha tagliati le gambe, il secondo gol ne è la prova evidente. Sulle ripartenze siamo stati molto disattenti. Tutta la partita è stata così, il 3-1 ci ha tagliati le gambe, lavoreremo di più. Dispiace perdere il derby con questo risultato ma c’è da dire siamo stati in partita fino al 3-1″

Sul gap con l’Inter

“Solo nella partita di oggi c’è stato un gap ma dobbiamo continuare a fare meglio. È un inizio di stagione ed è normale avere delle difficoltà. Ma i primi 70 minuti che sono stati molto buoni, me li tengo stretti”

Commento sul primo gol dell’Inter.

“Nessun commento, l’arbitro ha deciso così. L‘Inter è stata più brava di noi, è normale che si parla sempre di approccio ma penso che nei primi 4 minuti avevamo tenuto la palla solo noie in una situazione in cui eravamo messi anche bene. Ma ci sono state delle ingenuità da non commettere in una partita così importante come il derby“

Commento sul piano partita.

“Loro sono molto quadrati ed è difficile trovare degli spazi. Dopo il secondo gol la partita si è indirizzata come volevano i nostri avversari. Hanno avuto una capacità realizzativa molto alta. ma dovremo lavorare di più per trovare delle contromosse contro una squadra così organizzata“

Conclude così: