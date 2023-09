Rapporti tesi tra Cardinale e Zhang: svelato il motivo

Il proprietario del Milan non gode di un ottimo rapporto con Zhang. C’è un motivo in particolare che divide i due club.

Dal momento in cui RedBird ha preso in mano il Milan grandi cambiamenti hanno investito il club rossonero. A partire dallo staff dei tecnici-dirigenti fino ad arrivare ai cambiamenti visibili sul campo con i tanti nuovi acquisti pronti a conquistare l’Europa il club di via Aldo Rossi ha le idee chiare su ciò che il Milan deve essere nei prossimi anni. Con l’altro club di Milano però non scorre buon sangue a quanto pare.

Cardinale e Zhang sempre più lontani

Alla base del rapporto mai sbocciato tra i due c’è sicuramente il tema che riguarda San Siro e il nuovo stadio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti da quando, nel 2022, RedBird ha preso il Milan il rapporto del dirigente dell’Inter, Zhang, con il Milan, non ha mai goduto di ottima vita. Lo stadio di proprietà era un tema che entrambi club volevano toccare ma il Milan sta prendendo la sua decisione.

Infatti la scelta del Milan di procedere da solo con la creazione di un nuovo stadio rossonero di proprietà avrebbe fatto storcere il naso a Steven Zhang che forse gradiva una soluzione che riguardasse entrambi i club.

Sarà ora utile dare uno sguardo agli spalti durante il prossimo Derby di Milano, che già si prospetta caldo, per notare ciò che accade tra i due.