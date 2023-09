Retroscena di mercato, saltato uno scambio in Serie A: riguarda Origi

Il Milan aveva proposto uno scambio al Torino nel finale di mercato, la risposta però è stata secca da parte del toro.

Le ultime ore di calciomercato per il Milan sono state fantascientifiche. Il club rossonero era alla disperata ricerca di un attaccante per riempire uno slot. Taremi era la prima opzione per l’attacco rossonero ma la trattativa è degenerata a causa degli agenti del giocatore che hanno alzato un muro chiedendo cifre spropositate. In seguito gli occhi sono caduti su altri attaccanti e nel frattempo Lorenzo Colombo è stato ceduto al Monza in prestito. In tutto ciò il Milan provò un clamoroso scambio con il Torino.

Milan-Torino, lo scambio proposto

La notizia è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport e il Milan avrebbe formulato ciò al Torino.

Si trattava appunto di uno scambio di prestiti tra Origi, ad oggi ceduto al Nottingham Forrest, e Tonny Sanabria, rimasto ad oggi al Torino. Lo scambio proposto dal Milan sarebbe stato molto vantaggioso, ovviamente, per i rossoneri ma da parte del toro, e del presidente Cairo, la risposta è stata un “no” secco.