Retroscena di mercato: “Tentativo nella notte del Milan per l’attaccante, no secco”

Il Milan tra i moltissimi nomi sondati per l’attacco ha fatto un tentativo anche per un giovane in rampa di lancio del Lille.

Questi ultimi giorni di mercato per il Milan continuano ad essere a dir poco frenetici tra cessioni di componenti della rosa che sono ormai ai margini e la ricerca di un nuovo attaccante. Il club rossonero, di intesa con il mister Stefano Pioli, è da settimane che Jonathan David. L’obiettivo sarebbe quello di trovare un valido sostituto di Olivier Giroud.

Il Milan ha cercato di portare in Italia David ma il Lille ha fatto muro

Uno dei tanti profili sondati dal Diavolo è stato quello di Jonathan David. Il giovane centravanti canadese ha un contratto in essere con il Lille valido fino al 2025 e la società francese non è intenzionata a privarsene. Per tale ragione è stato fatto muro attorno al loro centravanti respingendo così l’apprezzamento rossonero. Anche il giocatore sembra essere felice di continuare a giocare in Ligue 1. A riportarlo è CBS Sports.

Per molti addetti ai lavori, David è uno dei talenti in rampa di lancio dal maggior potenziale. Non stupisce quindi che un grande club come il Milan abbia cercato di assicurarselo. In queste ultime ore di mercato scopriremo se i rossoneri riusciranno a mettere le mani su un nuovo centravanti o se dovranno accontentarsi di Noah Okafor come alternativa a Giroud.