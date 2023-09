Rimpianto Milan: è successo di nuovo, la notizia gela Cardinale

Quello che è accaduto questa sera non sarà affatto piacevole per il Milan, con la dirigenza guidata da Cardinale che ora rischia di prendere un abbaglio.

Continua la preparazione della squadra allenata da Stefano Pioli in vista della super sfida di domenica contro l’Inter. Gara dall’importanza fondamentale non soltanto per l’orgoglio di una città intera, ma anche e soprattutto, per la classifica. Intendiamoci, il campionato è appena iniziato e in caso di vittoria di una delle due cambierebbe poco ai fini della classifica, ma la scossa emotiva che potrebbe dare da una o dall’altra parte, potrebbe risultare determinante in virtù della lotta scudetto. Senza dimenticare che vincere uno scontro diretto equivale ad avere molti punti a favore rispetto all’altra squadra.

Battaglia quella tra nerazzurri e rossoneri che si protrae ormai da diversi mesi, iniziata già nella prima parte del mercato, con le due società che si sono risposte a suon di colpi, sia da una parte che dall’altra. Se l’Inter può vantare gli arrivi dei vari Frattesi, Sommer, Cuadrado, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic e Thuram, il Milan non si può dire che si sia comportata diversamente, dato che dalle parti di Milanello sono sbarcati giocatori come: Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Musah, Pulisic e Reijnders. Bisogna però fare un punto anche sui tanti volti noti che hanno lasciato Milano. Da Dzeko ad Onana, fino a Lukaku e Tonali, giusto per citare quelli di calibro maggiore, ma molti altri hanno fatto le valigie per iniziare una nuova avventura. Tra le file del Milan c’è da registrare la cessione di Charles De Ketelaere, che dopo una stagione passata all’interno di un tunnel oscuro, ora sembra aver trovato la via della rinascita a Bergamo.

Milan, De Ketelaere ancora in gol: ora l’Atalanta se lo gode!

Il giocatore belga era arrivato appena un anno fa a Milanello accolto dall’entusiasmo generale dei tifosi, che avevano riposto sogni e speranze nell’ex stella del Genk. La fiducia che tutta la piazza aveva nei confronti del belga era elevatissima, salvo poi svanire con il trascorrere delle giornate, dove De Ketelaere non veniva quasi mai chiamato in causa e quelle poche volte che si metteva a disposizione non riusciva mai a lasciare il segno. Questo ha spinto la società rossonera a privarsene in estate, con l’Atalanta che, al contrario, ha voluto scommettere su di lui.

Scommessa che si sta rivelando vincente, dato che dal suo approdo a Bergamo il calciatore sembra essere rinato, trovando la sua prima rete nel campionato italiano proprio con la maglia della Dea. Episodio che si è ripetuto anche nella sfida di questa sera tra il Belgio e l’Estonia, terminata 5-0 per la i giallorossi, in cui è arrivata proprio la rete dell’ex Milan, che ora è pronto a convincere i bergamaschi a riscattarlo per una cifra di circa 27 milioni di euro e con i rossoneri che, potrebbero rischiare seriamente di perderlo del tutto.