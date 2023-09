Roma-Milan, le ultime di formazione: più dubbi per Mourinho che per Pioli

Mancano una manciata di ore al calcio di inizio dell’Olimpico tra Roma e Milan, queste le probabili formazioni

Non solo la fine del lungo calciomercato estivo, ma anche Serie A. Questa sera inizia il terzo turno di campionato e ad aprirlo ci saranno Roma e Milan, insieme a Sassuolo e Verona nel pomeriggio. I rossoneri, ancora a lavoro sul mercato per una nuova punta da regalare a Pioli, dovrebbero scendere in campo con gli stessi 11 uomini visti a Torino.

Il tecnico rossonero infatti non cambierà il suo 4-3-3 e darà ancora spazio a Krunic come regista basso davanti alla difesa e a Pulisic a destra. Grande il rendimento dell’americano nelle prime due giornate. Il titolare in quella posizione pare essere diventato proprio lui che, differentemente da quanto si pensava in origine. ha scavalcato Chukwueze nelle gerarchie.

Entusiasmo Mourinho, pronto l’ennesimo sold out all’Olimpico

Lo stadio Olimpico di Roma è pronto ad accogliere il suo nuovo grande colpo in attacco: Romelu Lukaku. L’entusiasmo del tifo giallorosso è alle stelle per l’attaccante belga che, non giocando una partita ufficiale da metà giugno, partirà sicuramente dalla panchina.

Situazione diversa invece per Paulo Dybala. Il talento argentino è uscito infortunato dal match perso contro il Verona, ma da ieri ha iniziato a lavorare in gruppo nuovamente. Potrebbe puntare ad una convocazione in extremis e partire, insieme al suo nuovo compagno di squadra, dalla panchina. Di seguito ecco le probabili formazioni

Roma ( 3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Pellegrini, Zalewski; Belotti

Milan (4-3-3) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao