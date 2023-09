Roma-Milan, una statistica sorprendente riguarda Maignan: il dato

Terza vittoria consecutiva in Campionato per il Milan di Stefano Pioli: ora la pausa per le nazionali.

Il Milan di Stefano Pioli conclude a pieno bottino le prime tre partite di Campionato: Bologna, Torino e Roma. Tre vittorie su tre, e 9 punti, che in questo momento equivalgono la vetta della classifica, aspettando i risultati di Inter e Napoli.

I rossoneri espugnano l’Olimpico grazie al gol su rigore di Giroud e la meraviglia di Leao a inizio ripresa, in semirovesciata. Tanto Milan, poca Roma, che trova il gol con Spinazzola solo al 92′. Una prova di carattere quella della squadra rossonera, che comincia a dimostrare il proprio gioco dopo i numerosi innesti nella rosa.

Roma-Milan, dato impressionante di Maignan.

Quella tra Roma e Milan è stata una gara a senso unico, almeno fino all’espulsione di Tomori: i rossoneri hanno dominato il gioco sotto tutti i punti di vista, andando vicino più volte al doppio vantaggio nei primi 45 minuti della gara.

C’è un dato che sorprende un pò tutti: nella prima frazione di gara, infatti, Maignan non ha mai toccato il pallone con le mani. Il portiere francese non è mai stato impegnato, grazie soprattutto ai suoi compagni di squadra che avevano in mano il pallino del gioco. La statistica rispecchia la buona condizione della squadra rossonera che, al rientro dalla pausa, avrà subito un big match, contro i cugini nerazzurri.