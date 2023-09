Scudetto, Bergomi esalta il Milan: che elogio a Pioli

Beppe Bergomi fa un bilancio delle prime tre giornate di Serie A, esaltando il Milan di Stefano Pioli.

Dopo le prime tre giornate della Serie A, l’ex leggendario calciatore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha condiviso le sue opinioni sulla nuova stagione della massima serie italiana. Bergomi ha fatto un bilancio delle prime partite, esprimendo le sue impressioni sulle squadre che potrebbero contendersi il prossimo Scudetto. L’ex calciatore ha esaltato il sorprendente avvio di stagione del Milan di Stefano Pioli, attualmente in testa alla classifica a punteggio pieno.

Bergomi esalta il Milan nella corsa Scudetto

L’ex calciatore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha espresso il suo parere sul nuovo campionato di Serie A tramite il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’. La leggenda del calcio italiano ha esaltato il Milan, ritenendola una seria candidata per il titolo: “Inter e Milan partono alla pari. Per me, finora è stato ancora calcio d’agosto, il campionato entrerà nel vivo dopo la pausa, con il derby di Milano e soprattutto con l’inizio della Champions League. Quando si comincerà a giocare tre volte a settimana, allora sì che verranno fuori i veri valori. Inter, Milan e Napoli partono alla pari e oggi sono loro le favorite”.

Secondo Bergomi, il Milan ha aggiunto fisicità, esperienza e qualità. Anche il lavoro di Pioli non sorprende: “Nella lettura delle partite è sempre stato eccezionale“, ha affermato l’ex Inter.

Le parole di Beppe Bergomi riflettono l’entusiasmo per una stagione di Serie A che si preannuncia avvincente, con diverse squadre che sembrano pronte a contendersi il titolo. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione quando il calendario si intensificherà con la ripresa delle competizioni europee.