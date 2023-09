Sorpresa Milan, nuovo colpo americano: i dettagli

I rossoneri, dopo i colpi Musah e Pulisic, provano l’affondo per un nuovo talento americano. Il nome del giovane obiettivo del Milan

La stagione dei rossoneri era iniziata alla grande con prestazioni convincenti ed ottimi risultati. La pesante sconfitta con l’Inter, il pareggio con il Newcastle e la vittoria di misura contro l’Hellas Verona hanno ridimensionato gli obiettivi della stagione.

Il club era partito forte e pronto a lottare per lo Scudetto, ma adesso si ritrova a tornare sui propri passi dopo una serie di partite sottotono rispetto alla partenza a tutto gas. La società valuta già dei possibili rinforzi per il mercato di invernale. Un giovane talento americano è finito del mirino, il suo nome!

Terzo statunitense in arrivo? Furlani prepara il colpo!

Le prestazioni in calando dei rossoneri hanno portato la dirigenza a riflettere sulle possibili mosse nel prossimo mercato. La squadra aveva iniziato alla grandissima in campionato, ma la sconfitta pesante subita dai cugini nerazzurri ha ridimensionato le aspettative.

Spunta un nuovo nome per rinforzare l’attacco. Vari i nomi sul taccuino, ma risalta quello del giovane talentino americano del Borussia Dortmund. Secondo Fichajesnet, portale spagnolo, il trequartista offensivo, talvolta usato anche come ala, Giovanni Reyna sarebbe finito nel mirino del club di Milano.

Il classe 2002 era considerato uno dei migliori prospetti emergenti del calcio statunitense, ma i vari e continui infortuni avrebbero portato il giovane ad essere messo in dubbio dal Dortmund. Sulle sue tracce si sarebbe prontamente fiondato il Milan.

Stefano Pioli avrebbe già dato il suo benestare per l’approdo nel club rossonero. Il 20enne, agli esordi, fu paragonato al connazionale ed ex compagno di squadra Christian Pulisic che attualmente milita nel Milan. Questa opportunità permetterebbe ai due di riunirsi e di far fare un salto di qualità ulteriore all’attacco della squadra.

I rossoneri cercheranno, con acquisti come quello del giovane talento statunitense, di rinforzare la rosa per diventare sempre più competitivi nella lotta Scudetto. I primi piccoli contatti tra le due società sarebbero avvenuti con Furlani che cercherà di “prenotare” il giocatore per la prossima sessione di mercato.

Il contratto del giocatore scadrà il prossimo 30 giugno 2025. I rossoneri proveranno a muoversi d’anticipo per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni. Se non si dovesse giungere subito ad un accordo, Furlani proverà a trattare nuovamente durante la sessione di mercato estiva con un maggior potere contrattuale data la scadenza di contratto nel 2025.