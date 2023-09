Sportiello prima di Milan Lazio: “Essere primi non conta molto”

Marco Sportiello ha parlato nel pre partita di Milan-Lazio. Scopriamo le sue dichiarazioni.

Manca sempre meno al fischio d’inizio tra Milan e Lazio che proseguiranno il sabato di Serie A con il match che si disputerà alle 18:00 a San Siro. Le due compagini tornano in campo a tre giorni di distanza dai match del turno infrasettimanale in cui hanno ottenuto entrambe i tre punti contro Cagliari e Torino. A pochi minuti dal match ha parlato Marco Sportiello a DAZN.

Di seguito le parole di Marco Sportiello a DAZN nel pre partita di Milan-Lazio.

Siamo primi in classifica anche se non conta molto visto che siamo alle prime giornate. A parte la partita con l’Inter abbiamo offerto ottime prestazioni, vogliamo continuare a far bene anche oggi.