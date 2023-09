“Squadra da scudetto”: Inter-Milan, il grande ex fa sognare

Manca sempre meno all’arrivo di un attesissimo derby della Madonnina che metterà di fronte le due capoliste Milan e Inter.

Per moltissimi tifosi rossoneri è già iniziata l’attesa per la partita di sabato prossimo che metterà di fronte i due club storici di Milano. Inter e Milan si sfideranno infatti, formalmente in casa nerazzurra, per una gara ricca di aspettative da ambo le parti, visto il grande inizio di stagione. Entrambi i club sono al momento a punteggio pieno in classifica.

Il fischio d’inizio del match è in programma per sabato 16 Settembre alle ore 18 a San Siro dove è previsto come di consueto il tutto esaurito. Per sfortuna dei tifosi bisognerà quindi attendere ancora più di una settimana per assistere a questo incontro a causa della sosta per le Nazionali, fissata per questo weekend. L’attesa per il derby della Madonnina però è già alle stelle e a molti opinionisti o ex calciatori è domandato un commento o un pronostico. Tra questi ultimi c’è anche un ex amatissimo giocatore del Milan come Kevin Prince Boateng che ha parlato della squadra attuale e della sfida contro l’Inter.

Boateng suona la carica in vista del derby: “Sempre forza Milan”

Ai microfoni di Sky Sport 24 presso la XXX Assemblea dell’ECA ha parlato anche Kevin Prince Boateng. L’ex centrocampista di Milan e Fiorentina non ha voluto sbilanciarsi su chi avrà la meglio nel derby ma ha ammesso di fare sempre il tifo per il Diavolo in questo genere di partite. Queste le sue dichiarazioni complete:

“Penso che tutte e due hanno fatto bene, comprato i giocatori giusti. Sarà una partita sicuramente molto molto interessante: però, sempre forza Milan! Troppo presto per dire se c’è una favorita: io sono sempre per il Milan. I rossoneri hanno fatto mercato da stella: hanno preso i giocatori giusti, che servivano. Stanno giocando un grande calcio, come si vede”.

Boateng si è ritirato proprio questa estate al termine di una travagliata stagione con l’Hertha Berlino che è culminata con la retrocessione del club tedesco in Bundesliga 2. Ci pensa quindi un grande ex come il ghanese a caricare la squadra in vista del derby e della stagione. Boateng è convinto che la squadra di Pioli possa raggiungere la seconda stella perché possiede le qualità per vincere nuovamente lo Scudetto due anni dopo l’ultima volta. La sfida per lo scudetto è lanciata e Boateng crede nella squadra rossonera.