Stadio Milan, il presidente della regione Fontana allo scoperto: rivelazione in diretta

Il presidente della regione Lombardia ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione stadio riguardante i Rossoneri.

Negli ultimi giorni stanno uscendo sempre più notizie relative al Milan e ai passi in avanti fatti per la costruzione del nuovo stadio. In giornata ha parlato della faccenda anche Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, che ha dato maggiori delucidazioni.

Fontana sulla questione stadio: “Siamo sulla strada giusta”

Fontana è intervenuto a Radio Rossonera, chiarendo la situazione stadio, che salvo soprese sorgerà nella zona di San Donato:

Il Milan è determinato nel scegliere la sede di San Donato. Le ultime problematiche stanno per essere risolte e siamo sulla strada giusta, preso avremo l’ufficializzazione. Sulle tempistiche non mi sento di dare anticipazioni, però credo che sicuramente non saranno tempi brevi.

Il presidente della regione ha anche risposto ad alcune domande sul derby in programma questo sabato:

Per scaramanzia non dico niente, ma il Milan si sta rivelando una squadra vera e Pioli è stato bravo a dare subito una nuova identità al gruppo.

Molte rassicurazioni quindi da parte di Fontana per quanto riguarda la costruzione di un nuovo stadio, anche se come detto da lui stesso, i tempi non saranno molto brevi.