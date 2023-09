“Sto bene qui”: Milan, l’annuncio in diretta gela Pioli

I Rossoneri ci avevano pensato durante il mercato per rinforzare l’organico, ma ora è arrivato il rifiuto ufficiale.

La politica adottata dalla dirigenza del Milan è ormai abbastanza chiara. Il Diavolo ha l’obiettivo di puntare su giocatori giovani e pronti ad affermarsi, che possano esplodere nella Milano rossonera. L’ultima sessione di mercato ne è stata la conferma, tanti giovani dall’infinito potenziale con la gran parte di loro che per il momento ha già brillato nelle prime uscite stagionali del club.

Sono stati addirittura nove i colpi chiusi dai Rossoneri, ma secondo molteplici voci sarebbero potuti essere anche di più. Non è infatti un segreto che tra gli obiettivi della dirigenza vi era anche un profilo che potesse vestire i panni di vice-Theo Hernandez. Quel profilo non è poi più arrivato e si è deciso di adattare all’occorrenza Florenzi oppure di dare una chance al giovane primavera Bartesaghi.

Tra i profili che erano stati però attenzionati, nel caso in cui si fosse deciso di affondare il colpo per un terzino sinistro, c’era Juan Miranda. Il terzino spagnolo del Real Betis piaceva molto a Moncada e Furlani e avrebbero rappresentato l’ennesimo giovane su cui puntare. Intanto nelle ultime ore proprio il classe 2000 ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Miranda è stato vicino al Milan? Lo spagnolo: “Ricevute diverse offerte”

Lo spagnolo, con un passato anche al Barcellona, è intervenuto ai microfoni di ElDesmarque Betis dove ha parlato delle offerte arrivate durante l’appena conclusa sessione di calciomercato e della sua volontà ristare (almeno per il momento) al club di Siviglia:

“Sì, durante l’estate abbiamo ricevuto molte offerte però io sto bene qui. Al tempo stesso sappiamo qual è la situazione del club e sappiamo che nel calcio non si può mai sapere, ma per ora sono molto contento di restare qui”.

Le parole di Miranda confermano l’interesse di alcuni club (tra questi anche il Milan) nei suoi confronti, ma alla fine ha vinto la volontà di restare nel club biancoverde e di maturare ulteriormente per poi fare lo step successivo con una maggiore esperienza acquisita, magari già dal prossimo anno. Per il calciatore si era parlato di uno scambio con Saelemakers, poi tutto saltato con il belga andato al Bologna.

Non è da escludere che in futuro il Milan possa riaffacciarsi al campanello dell’entourage del giocatore per provare a portare lo spagnolo a Milanello. Per ora è tutto rimandato e la dirigenza ha deciso di non affondare il colpo per un altro giocatore, preferendo una soluzione interna.