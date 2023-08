Taremi salta, piano B del Milan: chi può arrivare in attacco

Nelle ultime ore il Milan ha dovuto dire definitivamente addio alla trattativa per Taremi, con il club rossonero che è stato costretto a virare su nuovi fronti. Sarebbe però emersa una nuova soluzione.

A meno di 24 ore dal big match contro la Roma, il Milan sta cercando di arrivare nella miglior condizione possibile alla sfida dell’Olimpico. Bisognerà ripartire dall’ottima prestazione disputata contro il Torino, ma l’avvio deludente della Roma potrebbe rivelarsi anche un nemico dei rossoneri.

La super sfida della Capitale però non ferma i dirigenti rossoneri su quelle che sono le manovre di mercato, con queste ultime ore che si stanno rivelando più roventi di quanto ci si aspettasse. Il Milan ha provato in tutti i modi a convincere l’entourage di Taremi a trasferirsi a Milano ma facendo un grande buco nell’acqua, con la trattativa che si è spenta del tutto pochi istanti fa. Alla luce di questo, dalle parti di Milanello non sono rimasti a guardare e stando a quanto riportato da Sky Sport, il nuovo nome finito nei radar dei dirigenti rossoneri è quello di Pavlidis, ora in forza all’Az Alkmaar.