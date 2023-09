Tesoretto Champions, sorridono le casse del Milan: i numeri dell’incasso

Con il ritorno della Champions League, la curiosità è legata alla quantità degli incassi che ogni club riuscirà ad avere. Per i club di Serie A le cose sembrano promettere molto bene.

Settimana prossima ci sarà la prima giornata dei gironi di Champions League e i club incominciano a prepararsi a vivere una stagione molto intensa, visto i club presenti. Un motivo in più per fare bene però sono i tanti ricavi che la competizione UEFA promette per ogni club.

Specialmente per i club di Serie A è importante a livello economico a spingersi il più avanti possibile in questa competizione per compensare il poco ricavo che tutt’oggi offre il campionato italiano da diritti tv etc.

I ricavi dei club italiani dalla prossima Champions League

Secondo un’indagine portata avanti da Calcio&Finanza, i club italiani incasseranno 59,2 milioni di euro. A questa cifra però bisognerà aggiungere una serie di bonus, tra cui i ricavi da ranking storico, le due quote di market pool di cui uno è legato alla posizione raggiunta in campionato mentre l’altra è basato sul numero di partite giocate nella prossima Champions League.

Ultimo bonus invece legato ai risultati, ogni pareggio o vittoria viene compensata con una somma in denaro non ancora resa nota dagli organi ufficiali. In poche parole la speranza del Milan è arrivare il più avanti possibile come lo scorso anno, per avere più soldi per il mercato successivo.