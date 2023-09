Theo premiato dai tifosi: c’è l’annuncio del Milan

Tramite un proprio tweet sul profilo ufficiale, il Milan ha premiato Theo grazie alla preferenza dei tifosi.

Non poteva cominciare meglio la stagione del Milan: i rossoneri hanno conquistato tre vittorie su altrettante partite, ottenendo così il massimo dei punti disponibili. A pari punti con i rossoneri, però, ci sono anche i cugini nerazzurri: entrambe a 9 punti in classifica, entrambe con 8 gol fatti; Sommer al momento è ancora imbattuto, ma chissà che non sia proprio il Milan a punire il portiere nerazzurro nel derby che si giocherà al rientro dalla sosta per le nazionali.

Leao o Theo, i tifosi hanno scelto il miglior gol

Con 8 gol segnati, il Milan è al momento, insieme all’Inter, la squadra con il miglior attacco: la metà sono del suo bomber Giroud, 2 di Pulisic, 1 di Leao e 1 di Theo Hernendez. Il portoghese è andato a segno nella terza giornata, contro la Roma: cross di Calabria e semi-rovesciata di Leao; un gol molto bello dal punto di vista esecutivo. Il terzino francese, invece, è andato a segno contro il Torino, dopo un dai e vai sulla sinistra proprio con Leao: Theo si è presentato davanti a Milinkovic-Savic con un cucchiaio, andato in rete.

Nonostante le sole tre giornate disputate, il Milan ha voluto premiare il miglior gol del mese di agosto, mettendo a confronto proprio i gol del portoghese e del francese. I tifosi rossoneri hanno preso una decisione: quello di Theo Hernandez è il miglior gol rossonero del mese di agosto. Battuto così il compagno e amico Leao, che sicuramente non le manderà a dire al francese.