Tonali non trattiene l’emozione: l’ha detto in diretta sul Milan

L’ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita di San Siro con il suo Newcastle.

Il Milan si deve accontentare di uno 0-0 che sta stretto nell’esordio in Champions League contro il Newcastle. I rossoneri a San Siro hanno spesso messo sotto il club inglese creando molte palle gol ma senza riuscire a concretizzare. Tra le fila della squadra britannica era presente anche il grande ex, Sandro Tonali che è stato accolto con grandi applausi e cori da tutto il pubblico milanista.

Al termine dell’incontro Tonali è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista azzurro che era molto emozionato nel parlare della sua vecchia squadra per la quale ha sempre tifato fin da bambino.

“La giornata della partita è diversa, me la sono goduta tutta, minuto per tutto. È stata lunga ma me la ricorderò per sempre. I cori dei tifosi? Non voglio farmi sembrare bello alla gente però non posso nascondere la mia passione per questa squadra. Non l’ho mai fatto quando stavo a Brescia o al Milan e non lo faccio ora che sono al Newcastle. Sarebbe anche brutto per la gente e anche per me stesso”.