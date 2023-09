Ultim’ora Milan, altro guaio per Pioli: problema muscolare per il difensore

La settimana di stop si sta rivelando particolarmente dura per Stefano Pioli, che rischia di non avere a disposizione per il derby un altro giocatore.

A meno di una settimana dal derby contro l’Inter, l’ambiente rossonero è in apprensione per gli infortuni rimediati da diversi titolari della formazione di Stefano Pioli.

In primis, andranno valutate le condizioni di Olivier Giroud e Theo Hernandez: l’attaccante è stato costretto a rientrare dal ritiro francese anzitempo per un problema alla caviglia, mentre il terzino, pur essendo rimasto agli ordini del CT Deschamps, non si è potuto allenare in gruppo a causa di un fastidio al polpaccio.

Verso il derby, altra tegola per Pioli: Kalulu infortunato

Stefano Pioli è in attesa di capire se potrà fare affidamento sui due big francesi per la stracittadina milanese di sabato prossimo, ma non solo. Come se non bastasse, nella giornata di oggi un altro difensore ha accusato un infortunio muscolare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pierre Kalulu si sarebbe infatti infortunato durante una seduta di allenamento a Milanello. Pertanto, come nel caso dei suoi connazionali, la presenza dell’ex Lione nel derby è ora a rischio.

Una tegola pesante in un reparto già di per sé in evidente emergenza: contro i nerazzurri, il difensore francese avrebbe dovuto prendere il posto dello squalificato Fikayo Tomori per affiancare Malick Thiaw dal primo minuto. Se Kalulu non dovesse riuscire infine a recuperare in tempo, a quel punto il tecnico rossonero potrà fare affidamento solamente su Simon Kjaer.