Ultim’ora Milan, escluse lesioni per Maignan: il portiere ha un obiettivo

Il nazionale francese ha sentito dolore durante il match di Champions League di ieri sera contro il Newcastle

I tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: Mike Maignan tornerà presto a difendere la porta del Milan. L’infortunio di ieri sera contro il Newcastle ha evocato i flashback del Vietnam a Stefano Pioli e all’intero ambiente milanista.

Il giocatore è sempre stato caratterizzato dagli infortuni nella sua avventura rossonera, ma la scorsa stagione le assenza hanno toccato quota 30 partite tra campionato e coppe. Un numero importante per un giocatore fondamentale come Maignan.

Maignan vede la Lazio

Obiettivo dello staff del Milan è riavere il suo portiere titolare per il 30 settembre, data in cui i rossoneri dovranno affrontare la Lazio di Maurizio Sarri.

La notizia è stata riportata da La Gazzetta dello Sport, con il comunicato medico che recita:

Mike Maignan, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente

Il nazionale francese salterà quindi al 100% le sfide di Verona e Cagliari, con l’obiettivo Lazio sempre bene in vista. Questa sarà l’occasione per Sportiello di mettersi in mostra, come fatto ieri sera nella notte di Champions.