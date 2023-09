ULTIM’ORA – Sorpresa a Milanello: è appena arrivato Ibrahimovic

Novità dell’ultim’ora. Zlatan Ibrahimovic si sarebbe presentato a sorpresa a Milanello alla vigilia del match di Champions League!

Dopo l’umiliante sconfitta subita contro i cugini nerazzurri, i rossoneri sono pronti per preparare la sfida d’esordio in Champions League. Domani il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Newcastle di Tonali. L’ex non sarà della partita a causa di un infortunio che lo costringerà a rimanere fuori. Rimandato l’incontro con il punto di riferimento del centrocampo della passata stagione.

Match previsto per le 18.45 di domani, martedì 19 settembre. Sorpresa improvvisa al centro sportivo rossonero di Milanello nella giornata odierna. Secondo vari video che circolano in rete, Zlatan Ibrahimovic sarebbe arrivato proprio nel centro d’allenamento della squadra.

Il ritorno di Ibrahimovic a Milanello, che sorpresa!

Il momento dei rossoneri non è dei migliori. Dopo un ottimo inizio di campionato che faceva ben sperare è arrivata la batosta. Sconfitta pesante e giocatori mai parsi veramente pronti per scendere in campo nella sfida con l’Inter. Un risultato secco (5-1) che ha condannato i rossoneri.