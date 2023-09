“Una sciagura”: Donnarumma tradisce anche Spalletti

L’ex portiere rossonero Donnarumma, titolare nella partita contro la Macedonia, si è reso protagonista…in negativo.

La nuova stagione dell’Italia è cominciata ufficialmente con la partita di questa sera contro la Macedonia del Nord: gli azzurri, capitanati dal nuovo allenatore Luciano Spalletti, reduce dallo Scudetto vinto con il Napoli nella passata stagione, tornano in Italia con un solo punto. Non brillante la prestazione dei ragazzi azzurri, che proprio contro la Macedonia del Nord hanno mancato la qualificazione al Mondiale il marzo del 2022.

Uno a uno è il risultato finale: primo tempo di qualità dell’Italia, che nel secondo tempo ha cominciato ad accusare la stanchezza, dovuta anche alle pessime condizioni del terreno di gioco; martedì la nazionale azzurra scenderà di nuovo in campo, questa volta in casa, contro l’Ucraina.

Macedonia-Italia, l’ex rossonero preso di mira: il motivo

A differenza dei cugini nerazzurri, che in Nazionale vantano ben 5 giocatori, il Milan non ha giocatori di proprietà convocati nella nazionale di Spalletti; nonostante ciò, ci sono ben due ex rossoneri in squadra: Gigi Donnarumma e Sandro Tonali, che ha ritrovato la maglia da titolare della Nazionale dopo molto tempo.

Proprio il portiere ex Milan è stato protagonista, ancora una volta, di una prestazione deludente con la maglia della Nazionale: dopo il grossolano errore proprio contro la Macedonia nel marzo del 2022, il portiere dell’Italia si è reso protagonista ancora una volta in negativo.

Buona parte della colpa, infatti, Donnarumma ce l’ha per il gol del pareggio della nazionale macedone: e questo non è affatto passato inaspettato nei tifosi della nazionale e del Milan, che hanno cominciato a prenderlo di mira. Questi alcuni dei commenti su Twitter:

Donnarumma una sciagura. Donnarumma è una piaga del calcio. L’involuzione di Donnarumma è da studiare. Ennesima figura pagliaccia in arrivo? Grazie Donnarumma.

Spalletti avrà il coraggio di panchinare Donnarumma? — Serena (@slythermiones) September 9, 2023

Sono questi alcuni dei commenti che stanno spopolando sul social e che incolpano ancora una volta l’ex portiere rossonero: fanno riflettere le ultime prestazioni di Donnarumma non solo con la maglia della nazionale, ma anche con quella del PSG. Il portiere italiano, dopo aver lasciato Milano, infatti, sembrerebbe essere calato sotto tutti i punti di vista e ora il CT Spalletti dovrà decidere se confermarlo o meno, anche perché in panchina ci sono ragazzi che scalpitano per la titolarità

E intanto i tifosi rossoneri stanno aspettando proprio la partita contro il PSG di Champions League, per “salutare” l’ex portiere rossonero: come non si sa, sicuramente il saluto nei suoi confronti sarà diverso da quello che faranno per Tonali, anche lui nel girone di Champions con il Newcastle.