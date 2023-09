Verso il derby, recupero in extremis per Kalulu? Le ultime

Ci sono alcuni aggiornamenti sulle condizioni dell’infortunato Pierre Kalulu e sulle sue chances di recupero in vista del derby.

Il tanto atteso derby con l’Inter si avvicina e in casa Milan cresce la preoccupazione per la situazione infortuni. Se da un lato filtra ottimismo per il pieno recupero di Olivier Giroud, che sta svolgendo delle terapie personalizzate a Milanello in questi giorni, e per Theo Hernandez, che tornerà in campo già stasera nell’amichevole tra Francia e Germania, lo stesso non si può dire di Pierre Kalulu.

A differenza dei suoi due connazionali, non essendo stato convocato dal CT Didier Deschamps, l’ex Lione ha accusato un problema muscolare direttamente dal centro sportivo rossonero, nel corso di una seduta di allenamento.

Inter-Milan, in calo le chances di rientro di Kalulu: pronta l’alternativa

Kalulu tenterà fino all’ultimo di smaltire l’infortunio rimediato negli scorsi giorni e di rientrare, infine, nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il derby di sabato pomeriggio contro l’Inter. Le sensazioni, però, non sono troppo positive.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione, spiegando come il recupero stia risultando più complicato del previsto. Inoltre, appare difficile che Pioli possa fare affidamento su un giocatore in condizioni non ottimali in una partita così sentita e importante.

Ragion per cui, data la squalifica di Fikayo Tomori, il tecnico rossonero è pronto a schierare dal primo minuto Simon Kjaer, unica possibile alternativa nel ruolo di centrale accanto a Malick Thiaw.