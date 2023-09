Verso Milan-Newcastle, Pioli cambia tutto: esordio dal 1’

Dopo il derby disastroso il Milan si ricompatta per la gara di martedì contro il Newcastle. Contro gli inglesi Pioli cambierà plausibilmente qualche pedina rispetto al match di ieri.

Voltare subito pagina è il motto del Milan dopo la Caporetto nel derby di ieri. I rossoneri sono usciti con le ossa rotte da una stracittadina che ha visto l’Inter dominare sotto tutti i punti di vista, come accaduto in tutti i testa a testa di questo anno solare. Il compito di Pioli ora è ricompattare un gruppo che non manca di orgoglio e qualità: le tre vittorie contro Bologna, Torino e Roma devono essere il faro per una formazione che ha dimostrato di potersi inserire tra le pretendenti per lo scudetto.

Prima di rituffarsi nel campionato, però, per il Diavolo c’è subito l’occasione per rifarsi dopo la disfatta di “San Siro”. Leao e compagni dovranno leccarsi le ferite per ripartire subito al meglio, già da martedì: parte infatti la Champions League. Saranno proprio i rossoneri a dare il via alla fase a gironi, debuttando nel match delle 18.45 contro il Newcastle. Sarà necessaria una prova da grande Milan, non solo per partire col piede giusto in un gruppo che si prospetta molto complicato composto anche da PSG e Borussia Dortmund, ma anche per risollevare il morale della squadra.

I rossoneri troveranno di fronte una formazione che dopo l’ottima annata conclusa al quarto posto ha iniziato la nuova stagione con diversi inciampi. Due vittorie e tre sconfitte è il bottino in Premier League degli uomini di Eddie Howe. Non è tuttavia da sottovalutare l’impegno contro una squadre inglese, composta da giocatori di livello ( su tutti il grande ex Tonali).

Milan, col Newcastle a caccia dei primi tre punti: Pioli studia la formazione

In vista dell’incontro di martedì non è da escludere qualche cambio nell’undici di Stefano Pioli. Come affermato da Sky Sport, il tecnico potrebbe cambiare qualche pezzo del mosaico rossonero, tenendo conto degli impegni ravvicinati che attendono il Milan nelle prossime settimane. Con ogni probabilità al centro della difesa tornerà Tomori, sostituito da un incerto Kjaer nel derby. Si prospetta invece una sorpresa in attacco: possibile turno di riposo per Pulisic, che verrà sostituito da Samuel Chukwueze.

Non è inoltre da escludere un cambio nel reparto mediano: uno tra Reijnders, Loftus-Cheek e Krunic potrebbe sedere in panchina per far spazio ad uno tra Musah e Pobega.