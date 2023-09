Vice Krunic, non solo Adli: Pioli pensa ad un cambio in Champions League

Il tecnico dei Rossoneri pensa ad un altro cambio a centrocampo in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Il centrocampo è stato uno dei reparti dove il Milan si è più rinforzato quest’estate. La lunghissima assenza di Ismail Bennacer non poteva passare inosservata e così il Diavolo ha deciso di acquistare dei centrocampisti. Tra i tanti c’è stato Yunus Musah che è stato provato in diversi ruoli da Stefano Pioli e mercoledì potrebbe avere la sua grande occasione in Champions League.

Adli con la Lazio, Musah con il Borussia: il piano di Pioli

Tra poche ore i Rossoneri scenderanno in campo contro la Lazio e dovranno fare a meno anche di Rade Krunic, il designato principale per sostituire Bennacer. Così a partire titolare sarà Yacine Adli, pienamente promosso dopo l’ottima prestazione con il Cagliari.

Secondo Tuttosport però Pioli sta anche tenendo conto dell’impegno europeo contro i tedeschi e per questo motivo per far rifiatare il francese potrebbe concedere una chance da titolare proprio a Musah, utilizzato come esterno di centrocampo contro il Verona e come vertice basso nell’ultima mezzora con il Cagliari.