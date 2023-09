Vola via dal Milan: il Newcastle compra ancora rossonero

I tifosi del Milan in queste ultime ore stanno temendo un nuovo colpo di scena di mercato, che vedrebbe ancora una volta protagonisti gli inglesi del Newcastle

Si è conclusa una settimana decisamente negativa per il Milan, che ha prima capitolato nel derby contro l’Inter per 5-1, poi non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Newcastle alla prima in Champions. A preoccupare però non sono soltanto i risultati maturati, ma la possibilità che la gara contro i nerazzurri abbiano potuto generare degli effetti collaterali in tutto l’ambiente.

Soffermandoci sulla Champions, invece, bisogna analizzare il fatto che per i rossoneri si trattava della gara più ‘semplice’ del girone, dato che il Newcastle è la squadra più inferiore, almeno sulla carta, affrontata già tra le mura amiche. Non c’è tempo però per piangersi addosso, perché domani bisognerà scendere nuovamente in campo e questa volta sul cammino della squadra di Pioli ci sarà il Verona, che farà visita ai rossoneri allo stadio San Siro.

Ancora molti dubbi di formazione per i due allenatori, con Pioli che dovrà rinunciare a Kalulu per le prossime tre partite, come dichiarato in conferenza stampa anche dallo stesso allenatore.

Milan, il Newcastle bussa ancora: piace Thiaw

Ma nelle ultime ore in casa Milan non è solo la gara contro il Verona a tenere banco, perché si sta tornando a parlare nuovamente di mercato, con i tifosi rossoneri che rischiano di non riuscire a dormire sonni tranquilli. Il riferimento va al forte interesse del Newcastle per il difensore rossonero Malick Thiaw, arrivato dallo Schalke 04 per 8 milioni di euro e che con il passare dei mesi sta vedendo aumentare la sua valutazione in maniera vertiginosa.

Il giocatore è arrivato in punta di piedi e inizialmente era stato impiegato da Pioli per sopperire all’assenza di Kjaer, ma dal momento in cui ha messo piede in campo non lo ha mai più levato. Questo ha attirato le attenzioni di diversi club europei e non, con i Magpies che sarebbero stati tra i primi a manifestare un forte interesse in tal senso.

Come riportato dall’espero di calciomercato Ekrem Konur attraverso il suo profilo Twitter, infatti, dopo il colpo Tonali, ora il Newcastle tenta di ripetersi per il difensore del Milan e non è da escludere che possano esserci dei contatti già nella finestra di gennaio. Ecco perchè, i tifosi milanisti ora temono in un’operazione Tonali 2.0.