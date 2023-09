Zoe Cristofoli incanta in bianco: la foto lascia a bocca aperta

Non smette mai di incantare Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez. A sei giorni dal derby di Milano, la modella ha regalato ai propri fan un altro scatto da lasciare senza parole. Il fisico scolpito dai tatuaggi e un vestito bianco hanno fatto il giro del web.

Milano è ufficialmente entrata nella settimana che porta al derby. Dopo circa due anni dal duello scudetto che tenne i tifosi meneghini col fiato sospeso, Inter e Milan tornano a fronteggiarsi per aggiudicarsi la vetta solitaria della classifica. La stracittadina che andrà in scena sabato alle ore 18 sarà la sfida numero cinque nell’anno solare 2023:a partire da gennaio, e tutti i precedenti premiano i nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi hanno trionfato quest’anno (solare) in Supercoppa Italiana contro i “cugini”, sconfitti di misura poche settimane dopo in campionato e nel doppio confronto in semifinale di Champions League

Per la banda di Pioli l’ultimo derby dell’anno sarà quindi occasione per riscattare lo storico impietoso di quest’anno. Il tecnico rossonero punterà tutto sui pezzi forti, a partire da Leao e Theo Hernandez. I due sono pronti a scaldare il motore per sgasare sulla fascia sinistra di “San Siro”. Per incunearsi nella retroguardia nerazzurra saranno fondamentali gli strappi a tutto campo del francese, spina nel fianco di molte difese in Italia e non solo.

Milan, Theo scalda i motori per il derby: e che scatti della compagna Zoe

Sugli spalti del “Giuseppe Meazza” sarà presente anche Zoe Cristofoli, compagna del terzino. I due fanno coppia fissa e dal loro amore è nato nell’aprile 2022 Theo jr. Oltre ai tre la famiglia Hernandez è completata da un quarto componente a quattro zampe, protagonista nell’ultimo post su Instagram dell’influencer. Poche settimane fa la ragazza nata a Verona aveva annunciato sui social la morte del Pitbull che aveva accompagnato la coppia per tanti anni, costando anche una denuncia per aggressione nel 2022.

La foto pubblicata due giorni ritrae la modella in un momento di affetto con un barboncino, che evidentemente entrerà a far parte della famiglia sostituendo il cane precedente. Nello scatto risaltano tuttavia le forme di Zoe, segnate da un fisico mozzafiato scolpito dagli innumerevoli tatuaggi che la contraddistinguono.

A rendere l’istantanea ancor più sensuale e provocante il vestito bianco indossato dalla compagna dell’esterno rossonero, non nuova a questi post bollenti. Di certo molti sostenitori milanisti non saranno rimasti indifferenti di fronte alla foto della compagna di uno dei prediletti della Milano rossonera.