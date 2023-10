Altro che scudetto: per il Milan è una batosta

Ottima prestazione e vittoria per i rossoneri contro la Lazio. Lotta scudetto ancora apertissima, ma questo Milan è realmente in corsa?

I rossoneri hanno vinto meritatamente per 2-0 contro la Lazio. Prestazione eccellente da parte degli uomini di Stefano Pioli e risultato mai messo in dubbio. La lotta scudetto resta ancora aperta con l’Inter a pari punti al primo posto, mentre inseguono Napoli, Juventus ed Atalanta con le ultime due che si affronteranno questa sera.

Mercoledì ci sarà la sfida contro il Borussia Dortmund dove bisognerà dimostrare di essere competitivi per poter passare il turno di Champions League. Questo Milan potrà realmente lottare per la vittoria finale in campionato? Bocciatura importante per la squadra.

Milan, niente scudetto: Tacchinardi sicuro

Il Milan ha conquistato ben 18 punti su 21 disponibili dopo le prime sette giornate. L’unica batosta in campionato è arrivata contro i cugini nerazzurri, ma la squadra ha subito saputo imparare dalla sconfitta. Prestazioni convincenti e 3 risultati positivi in campionato hanno portato il club a tornare nuovamente primo ed a pari punti con l’Inter.

Secondo l’ex centrocampista dei bianconeri, Alessio Tacchinardi, sembrerebbe che la favorita non sarebbe per nulla il Milan. Ai microfoni di La Gazzetta dello Sport è intervenuto l’opinionista commentando le parole di Stefano Pioli che davano i bianconeri come favoriti alla vittoria finale. Tacchinardi ha poi proseguito commentando le reali possibilità delle squadre in lotta. “Pioli mi è sembrato sincero, io la penso come lui. Senza Coppe, soprattutto se le italiane dovessero superare i gironi, la Juventus in primavera potrebbe avere vantaggi per lo sprint finale”, le sue parole.

L’ex juventino si trova completamente d’accordo con le parole del tecnico rossonero. La Juventus potrebbe avere un vantaggio in una parte significativa della stagione dove le altre sarebbero chiamate a dover dare il massimo in Europa.

L’Inter sarebbe fortissima a centrocampo e difesa, ma in attacco risulterebbe Lautaro dipendente secondo Tacchinardi. Il Napoli avrebbe perso Osimhen dopo le recenti vicende ed il miglior difensore dello scorso anno, Kim, adesso è al Bayern Monaco.

Il Milan sarebbe un’ottima squadra, ma non avrebbe delle qualità superiori nei confronti della Juventus e l’impegno in Champions la renderebbe così sfavorita nel confronto. “Il Milan è una buona squadra, ma non è superiore alla Juventus“. Queste le idee di Alessio Tacchinardi che vede così i bianconeri come netti favoriti alla vittoria finale rispetto alle rivali di Inter, Milan e Napoli. Solamente il tempo saprà confermare o smentire queste parole.