Attacco a Leao, stoccata in diretta: “Giocatore da fascia C!”

L’ex giocatore di Serie A si è lasciato andare a dichiarazioni abbastanza dure sul Milan e su Leao in particolare.

Durante la trasmissione TV Play Sebastian Frey non ha avuto peli sulla lingua nelle parole rilasciate verso il Milan e verso Leao. L’ex portiere che ha militato in Serie A ha smosso delle critiche non leggere, le sue parole.

Frey duro sul Milan, le parole

Dopo la sconfitta dei rossoneri col PSG Frey non si trattiene senza mezzi termini.

Durante TV Play l’ex giocatore è intervenuto per dare delle considerazioni sulla sconfitta del Milan contro il PSG, queste le sue parole su Leao prima, e Pioli poi:

Da lui ci si aspetta sempre molto, si aspettano le sue giocate. Però cerca sempre la giocata individuale ed è molto altalenante. Se puntano tutto su di lui è sbagliato, è un giocatore da fascia C.

Così Frey ci va sul pesante con Rafa, incolpandolo della sua svogliatezza e delle troppe giocate non pensate da squadra. Poi ne ha anche per Pioli: