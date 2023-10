Attenzione Pioli, Theo rischia di saltare la Juve: il motivo

Genoa-Milan è l’ultima gara dei rossoneri prima della sosta. Al rientro il Diavolo avrà subito il big match con la Juventus: per Pioli il rischio è non avere Theo Hernandez a disposizione.

Il sabato di Serie A sarà concluso questa sera, ore 20.45, dal Milan. I rossoneri saranno di scena al “Ferraris” di Genova per Genoa-Milan, sfida valevole per l’ottava giornata. I rossoneri vogliono la quarta vittoria consecutiva in campionato ma troveranno una squadra in salute. La squadra di Pioli chiude oggi un tour de force iniziato il 16 settembre scorso nel derby con l’Inter. Da allora sei gare disputate tra Serie A e Champions League.

Il match di “Marassi” sarà occasione per far rifiatare alcuni titolari: plausibilmente Pioli cambierà qualche interprete rispetto al pareggio di Dortmund. Il tecnico potrebbe cambiare la formazione di cinque undicesimi, con l’attacco completamente ridimensionato. Un cambio per reparto tra centrocampo e difesa, con Adli al posto di Pobega e Florenzi a sostituire Calabria.

Genoa-Milan, diversi cambi per Pioli: Theo a rischio per la Juventus

L’impressione è che per la fascia di sinistra Pioli si affiderà ancora a Theo Hernandez, titolare nelle ultime quattro uscite. L’allenatore milanista punta forte sull’out sinistro, dove la coppia formata dal francese e da Leao crea scompiglio nelle difese. Se il portoghese dovrebbe oggi riposare per lasciare spazio a Okafor, conferma dal primo minuti per il terzino , sul quale però grava un fardello non da poco.

Theo è infatti diffidato e per lui c’è un rischio non da poco: in caso di ammonizione nel match di stasera il numero 19 andrebbe a saltare Milan-Juventus, big match in programma per la ripresa dei campionati, precisamente per domenica 22 ottobre alle 20.45.