Balotelli risponde a Ibrahimovic: colpito il punto debole

L’ex Nazionale ha prontamente risposto alla frecciatina ricevuta dal campione svedese. Il messaggio è chiarissimo.

La competizione e la voglia di dimostrare di essere i migliori è sicuramente alla base di tutti gli sport e senza dubbio anche del calcio. Nonostante si parli di uno sport di squadra, come è giusto che sia ogni calciatore vuole raggiungere il massimo livello togliendosi soddisfazioni su soddisfazioni, magari anche individuali. Il talento di un giocatore non è un qualcosa di oggettivo ed è per questo che capire chi sia meglio di altri, a volte, è molto difficile.

Tutti i tifosi hanno però delle preferenze e ogni volta si espongono dicendo la loro su chi sia il migliore. Il dualismo tra Messi e Ronaldo e la domanda su chi sia il vero G.O.A.T. è un dilemma che tiene banco tutt’oggi e probabilmente per sempre. In altri casi è però molto più semplice capire chi sia il migliore tra due giocatori e spesso i trofei vinti e la voglia di vincerne ancora possono essere decisivi.

Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic, un uomo che non passa mai inosservato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport e sulla domanda su chi fosse il migliore tra Rafa Leao e Mario Balotelli, entrambi suoi ex compagni, non ha avuto esitazioni affermando che il portoghese a differenza dell’ex azzurro ha saputo sfruttare le occasioni. La risposta di Super Mario non si è fatta attendere.

Ibra critica Balotelli: lui risponde con una foto su Instagram

Le antipatie tra i due ex Milan e Inter sono ormai abbastanza note e quella di oggi non sono di certo le prime frecciatine che i due si mandano. Dopo le parole tutt’altro che al miele dello svedese, Balotelli ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae con la Champions League vinta nel 2010 e sotto di essa il tag allo svedese.

La sua è chiaramente una frecciatina a Ibra che, nonostante il numero infinito di trofei vinti, non è mai riuscito a mettere in bacheca la coppa dalle grandi orecchie. Al tempo stesso però la presenza di Balotelli nell’Inter del Triplete non può di certo cancellare gli anni successivi del classe ’90, dove nonostante le tante occasioni ricevute non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale.

Anche Leao, come Balotelli, ha spesso mostrato poca maturità ma sono innegabili i grandi passi in avanti fatti dall’ex Lille, senza poi dimenticare la sua crucialità nella vittoria dello Scudetto nel 2021.