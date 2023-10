Bennacer spaventa i tifosi del Milan: “Non abbiamo una data per il rientro”

Dopo il brutto infortunio rimediato nella Semifinale di Champions League contro l’Inter, Ismael Bennacer ha raccontato il suo percorso di ripresa, fra il supporto di società e compagni e un rientro lento.

Non tutti gli infortuni che un giocatore può rimediare sul terreno di gioco sono uguali. Nel caso di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan sin dal 2019, si è trattato di qualcosa di più. Perché al problema fisico, come lui stesso ha ammesso, è subentrata la frustrazione di non poter aiutare i compagni di squadra in un momento delicato come lo è stata la Semifinale di Champions League sin dal primo tempo.

Il centrocampista rossonero si è raccontato sul canale YouTube ‘Le Club des 5’, dove ha parlato non solo dei tempi di recupero dall’infortunio, ma soprattutto del supporto che tutto il Milan e i compagni di squadra hanno lui riservato. Uno stop lungo che lo ha portato a rinnovare di nuovo l’amore per un club storico e straordinario, dove chiunque si sente parte di una vera, grande famiglia.

I tempi di recupero di Bennacer

Tante le parole al miele spese per i Rossoneri, non poteva che spuntare una tegola che preoccupa non poco tutti i tifosi. Sin dal subito l’infortunio del numero 4 del Milan è sembrato particolare, perché è coinvolta la cartilagine – come lui stesso ha spiegato nel corso della lunga intervista su YouTube.

È uno stop un po’ lungo e onestamente non abbiamo una data esatta per il ritorno. Abbiamo un periodo, tra i 6 e gli 8 mesi, ma poi dipende dalla reazione del ginocchio.

Speranze andate in fumo, quelle di vedere il prima possibile Ismael a disposizione di mister Pioli insieme ai suoi compagni. Continua spedito il periodo di recupero, con la speranza che il ginocchio possa reagire al meglio alla lunga rieducazione a cui il giocatore si è subito sottoposto con massima serietà.