Borussia-Milan, la moviola non lascia dubbi: l’episodio

Durante la partita di Champions League di ieri sera tra Borussia Dortmund e Milan, Florenzi è stato protagonista di un episodio dubbio in area di rigore

Giocare all’Iduna Park non è mai un cosa semplice, come dimostra il sempre appassionato tifo giallonero e per questo motivo il Milan può ritenersi soddisfatto nell’aver portato a casa un punto prezioso contro il Borussia Dortmund.

I rossoneri sono alle prese con un girone di ferro, in cui il Milan si trova a lottare non solo con il Borussia, ma anche con Newcastle e PSG, attualmente le prime due forze del girone. La distanza con le prime della classe si può ancora colmare facilmente, ma sarà importante ottenere i 3 punti.

Su Florenzi non c’è rigore

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il match di ieri sera sotto la lente dell’arbitraggio, con il fischietto dell’arbitro Marciniak che si è attivato nella prima fase dell’incontro, con 5 ammonizioni.

L’episodio che ha suscitato più incertezza ha riguardato un contatto su Florenzi nell’area di rigore del Dortmund, ma Bynoe-Gittens ha toccato in maniera leggera il terzino italiano, non provocando così un fallo da rigore.

Il quotidiano rosa conferma così il parere dell’arbitro e del VAR di far proseguire l’azione, non dando modo così al Milan di rimuginare su un’eventuale rigore non concesso e, di conseguenza, di 3 punti persi per una svista arbitrale.