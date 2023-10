Calciomercato Milan, Miranda può arrivare subito: il Betis ha fissato il prezzo

Il Milan vuole anticipare la concorrenza per Miranda che potrebbe arrivare subito: il Betis Siviglia ha fissato il prezzo.

Prosegue la ricerca del Milan per il vice Theo Hernandez. Dopo la cessione di Ballo-Touré in estate, la dirigenza rossonera non è riuscita ad acquistare un altro terzino sinistro ed è arrivata dunque la decisione di promuovere in prima squadra Davide Bartesaghi. Il classe 2005 ha già giocato tre spezzoni in Serie A, ma presto potrebbe finalmente arrivare dal mercato il terzino sinistro che tanto desidera Stefano Pioli.

Il nome su cui sono maggiormente puntati i riflettori è quello di Juan Miranda. La dirigenza meneghina sta lavorando per anticipare la concorrenza per accaparrarsi il terzino spagnolo.

Milan, si lavora per anticipare la concorrenza su Miranda: le ultime

Il contratto di Juan Miranda con il Betis Siviglia è in scadenza al termine della stagione. Al momento il club in pole per acquistare il terzino classe 2000 è il Milan che vorrebbe prelevarlo a parametro zero.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, non è da escludere che i rossoneri possano fare un tentativo già a gennaio per anticipare la concorrenza. Il colpo potrebbe concretizzarsi qualora il club spagnolo accettasse di cedere il proprio laterale mancino per una cifra che si aggiri tra i 5 e i 6 milioni di euro.