Calciomercato Milan, occhi sul vice Theo: ipotesi affondo a gennaio

Il Milan sembra aver individuato il possibile vice di Theo Hernandez. Il club rossonero ha posato i propri occhi su un talento spagnolo.

Il Milan, sempre alla costante ricerca di giovani talenti per rafforzare la squadra di mister Stefano Pioli, sembra aver individuato un profilo interessante per coprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Il club rossonero sta seguendo da vicino Juan Miranda, un terzino sinistro spagnolo di 23 anni attualmente in forza al Betis Siviglia.

Il Milan pensa all’affondo decisivo

Il nome di Miranda è emerso come uno dei principali obiettivi del Milan per colmare la posizione di vice di Hernandez. Il giocatore sembra aver catturato l’attenzione dei rossoneri, e c’è la possibilità di sviluppi interessanti in vista del mercato di gennaio. Il Milan potrebbe presentare un’offerta di 4-5 milioni di euro al Betis per assicurarsi i servigi di Miranda.

Il progetto del Milan, sotto la gestione Elliott e successivamente con il passaggio a RedBird di Gerry Cardinale, si è orientato verso la sostenibilità, con un’enfasi sullo sviluppo dei giovani talenti. Nel mercato più recente, il Milan ha acquisito principalmente giocatori al di sotto dei 30 anni, con poche eccezioni. Juan Miranda, classe 2000, rappresenta il prototipo di giovane talento che il Milan sta cercando di incorporare nella squadra.

Miranda, che ha fatto parte del settore giovanile del Barcellona e ha debuttato in UEFA Champions League a soli 18 anni, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Questa situazione lo rende un obiettivo allettante per il Milan, che è uno dei club principali in pole position per assicurarsi il suo trasferimento a parametro zero. Tuttavia, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan potrebbe non aspettare fino a giugno e potrebbe tentare un accordo già a gennaio per evitare la concorrenza di altri club interessati.

Il Milan non si affida solo al mercato esterno per sviluppare giovani talenti. La squadra Primavera, guidata da Ignazio Abate, sta ottenendo risultati eccellenti nei campionati giovanili, dimostrando che la crescita dei giovani talenti è una priorità per il club. Alcuni giovani come Davide Bartesaghi e Filippo Scotti hanno già fatto il salto in prima squadra, mentre altri, come Francesco Camarda, promettono di seguire le loro orme.

Il Milan è determinato a continuare a investire in giovani talenti sia attraverso il mercato che attraverso lo sviluppo interno. Juan Miranda rappresenta una possibile aggiunta di qualità al club e potrebbe svolgere un ruolo chiave in rossonero, contribuendo a solidificare il lato sinistro della difesa di Pioli. L’attesa è ora rivolta a gennaio per vedere se il Milan riuscirà a portare a termine questa importante operazione.