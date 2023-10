Cardinale sul Milan: “Un privilegio possedere uno dei brand più storici del calcio”

Una storia di orgoglio, passione e senso di appartenenza: questo è il vero profumo che si respira in casa Milan e che ha investito a pieno Gerry Cardinale da quando fa parte della famiglia rossonera.

Un amore difficile da spiegare a parole, ma di certo non impossibile, quello per il calcio. Talmente tanto potente che Gerry Cardinale non ha potuto non farne menzione più volte in USA in occasione del 48° anniversario della Niaf, al cospetto del presidente degli Stati Uniti.

Il numero uno di Redbird e proprietario del Milan ha fatto dell’orgoglio, della passione e della voglia di crescere i marchi di fabbrica della sua avventura al Milan. E i tifosi da tutto il mondo non possono che rendergliene grazie, come dimostrato dal coro ‘C’è solo un presidente’. A dir poco evocativo, se si pensa che ad esserlo è Paolo Scaroni.

I progetti e la parole di Cardinale sul Milan

E proprio alla luce di questi tre pilastri su cui ha impostato la sua esperienza al Milan, Cardinale ha riflettuto sul mondo del calcio e su come si sia evoluto negli ultimi 30 anni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fondatore di RedBird non ha neppure nascosto l’emozione per questa avventura in rossonero e la gratitudine nei confronti di tutto il popolo rossonero:

Possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un’esperienza unica, a prescindere da chi tu sia.

Poi, la citazione a Ibrahimovic, simbolo di uno scudetto alla cui festa anche Cardinale si è sentito presente, come fosse in piazza Duomo, e il saluto a tutti i tifosi al coro di ‘Forza Milan!’ al termine della manifestazione. Simbolo di una vera guida, un leader riconosciuto da chiunque.

Che Cardinale abbia investito tante energie in questo progetto, dunque, è manifesto. A ulteriore conferma la lunga chiacchierata fino alle prime ore del mattino su calcio e sport al Café Milano, con vari esponenti del settore da tutto il mondo e che ha messo in chiaro ancora una volta gli obiettivi rossoneri. Cioè ritornare sul gradino più alto del calcio europeo, possibilmente nel nuovo stadio.