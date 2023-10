Colpo da cinquanta milioni: via libera al Milan

Ottimo l’inizio di stagione dei rossoneri. Il club punta a rinforzarsi ulteriormente sul mercato. Nel mirino un obiettivo da 50 milioni

I rossoneri sono primi in campionato con ben 18 punti conquistati nelle prime sfide. Solamente una sconfitta contro i cugini dell’Inter, ma la squadra ha prontamente saputo rialzarsi con un’ottima prestazione in Champions contro il Newcastle seguita da tre vittorie convincenti in campionato.

La società è sempre vigile sul mercato per migliorare il proprio club. Il Milan vuole tornare grande anche in Europa. Sono ormai parecchi gli anni che separano il club di Milano dalla vittoria in ambito europeo. La dirigenza ha deciso che è giunto il momento di provarci nuovamente. Nel mirino un colpo internazionale da 50 milioni: c’è già il via libera.

Jonathan David nuovamente nel mirino, il Milan ci prova!

Primo posto in Serie A a pari punti con i rivali di sempre dell’Inter. Nella serata di ieri è giunta la netta vittoria in casa contro la Lazio. Prestazione convincente e tre punti conquistati per una squadra che sembra essersi ripresa completamente dopo la batosta ricevuta dai cugini nerazzurri.

La dirigenza è al lavoro per rinforzare nuovamente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un obiettivo in attacco è tornato nel mirino dei rossoneri. Servirà un investimento importante per portare via il giocatore dalla propria squadra d’appartenenza, ma il Milan punta forte sul suo nome per effettuare un definitivo salto di qualità nel calcio europeo.

Jonathan David del Lille sembrerebbe il primo vero e proprio obiettivo di mercato della sponda rossonera di Milano. La società proverà a chiudere l’acquisto solamente a partire dalla prossima stagione. In estate si punterà forte sul giocatore di origini canadesi.

Secondo Calciomercato.com, il 23enne sarebbe disposto ad accettare il trasferimento in una piazza importante come quella del Milan. Ci sarebbero varie valutazioni in corso e accordi economici da trovare sia con il club francese che con l’attaccante. Non sarà facile riuscire a strappare la punta alla forte concorrenza. La richiesta del Lille è alta: 50 milioni di euro senza contropartite tecniche.

La strada sembrerebbe in salita, ma i rossoneri puntano ad effettuare il salto di qualità definitivo in ambito europeo. Per il canadese un inizio di stagione non particolarmente brillante dopo i 24 gol messi a segno nello scorso campionato. Solamente 2 reti in 6 presenze durante la stagione attuale, ma il classe 2000 resta un punto fermo del club francese.