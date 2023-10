Colpo di scena Tonali, il club ha deciso: tifosi spiazzati

L’ex centrocampista rossonero è al centro di un’indagine per scommesse sportive. Intanto il Newcastle prende una drastica decisione.

La bufera delle scommesse sportive è arrivata come un fulmine a ciel sereno su tutto il calcio italiano e giorno dopo giorno si arricchisce di nuove rivelazioni. In attesa dell’intervista tra pochi minuti di Fabrizio Corona, dove verranno svelate ulteriori particolari e probabilmente altri nomi, al momento i protagonisti in negativo della vicenda sono Nicolò Fagioli (già squalificato per 7 mesi), Nicolò Zaniolo (che smentisce di aver scommesso sul calcio) e Sandro Tonali.

L’ex centrocampista del Milan è probabilmente il nome che ha fatto più rumore e ha già confessato di soffrire di ludopatia e di aver fatto alcune scommesse calcistiche, non però sulla sua ex squadra. La squalifica è praticamente certa, ma ovviamente i mesi o anche gli anni di stop dipenderanno dalla gravità delle azioni dell’ex Brescia.

Il Newcastle, club in cui l’azzurro si è trasferito quest’estate per quasi 80 milioni di euro, ha subito mostrato la sua vicinanza al giocatore e al tempo stesso sembra aver deciso cosa fare in attesa della sentenza e della conseguente squalifica.

Tonali coinvolto nel caso scommesse: il Newcastle lo farà giocare in attesa della squalifica

Nelle ultime ore Beppe Riso, agente del classe 2000, ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha fatto capire la volontà del club inglese di continuare a contare sul proprio tesserato, aspettando l’effettiva squalifica. Nei giorni scorsi la Procura di Torino ha pubblicato un avviso di garanzia dove viene evidenziato il coinvolgimento di Tonali nella vicende scommesse sportive, ma in attesa della squalifica il Newcastle può ancora contare su di lui.

Quello dell’ex rossonero non è in realtà il primo caso simile. Infatti neanche un anno fa la Football Association a ha aperto ufficialmente un’indagine per scommesse sportive nei confronti di Ivan Toney, attaccante inglese del Brentford, altro club di Premier League. Tra l’apertura dell’indagine e la squalifica di 8 mesi nei confronti del britannico sono passati quasi 5 mesi e durante questo periodo Toney è sceso regolarmente in campo, collezionando ben 19 presenze.

Molto probabilmente quindi avverrà la stessa cosa anche nel caso di Tonali che in attesa della squalifica potrà scendere in campo con i Magpies, attesi al rientro dalla sosta da un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League, dove sono all’interno del girone della morte di questa edizione con PSG, Borussia Dortmund e ovviamente Milan.