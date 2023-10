Consigli Fantacalcio, quali calciatori del Milan schierare contro il Genoa

Il Milan sarà impegnato in casa del Genoa per l’ottava giornata di Serie A: scopriamo insieme quali calciatori rossoneri schierare al Fantacalcio.

Sta per arrivare quel momento tanto odiato dai tifosi delle squadre di club, ma soprattutto da tutti coloro che giocano al Fantacalcio: la sosta per le Nazionali. Il campionato di Serie A si fermerà per circa due settimane dall’8 ottobre al 21 dello stesso mese per dare spazio alle Nazionali, tra cui l’Italia di Spalletti impegnata nelle gare di qualificazioni a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra.

In questo weekend però le squadre italiane scenderanno in campo per l’ottava giornata di Serie A. Il Milan sfiderà il Genoa a Marassi nell’anticipo delle 20:45 del sabato. I rossoneri vorranno vincere dopo il deludente 0-0 di Dortmund in Champions League: scopriamo insieme quali sono i calciatori di Pioli da schierare al Fantacalcio.

Chi schierare del Milan al Fantacalcio

Per la sfida di Marassi, mister Stefano Pioli ha qualche dubbio di formazione da dover sciogliere. Il blocco difensivo dovrebbe essere composto da Calabria e Theo sulle fasce con Thiaw e Tomori centrali, con ovviamente Maignan a difendere i pali. A centrocampo sorgono i primi dubbi: al fianco di Musah e Reijnders, sicuri del posto da titolare, Adli e Pobega si contendono la terza maglia (il francese è in vantaggio). In attacco Pulisic e Giroud sono favoriti su Chukwueze e Okafor, ma le cose potrebbero cambiare all’ultimo secondo. Intoccabile Rafa Leao, unico certo di una maglia da titolare in avanti. Ma ora vediamo chi schierare al Fantacalcio ruolo per ruolo.

MAIGNAN – Il portiere francese è tra i top di reparto e non può essere messo in discussione.

CALABRIA – Fate molta attenzione al capitano rossonero: dalle sue parti agirà un Gudmundsson on fire, il cartellino è dietro l’angolo.

THIAW – Il tedesco può essere una buona soluzione per la vostra difesa, soprattutto in caso di assenza di Retegui nell’attacco del Grifone.

TOMORI – La fantamedia di Tomori è pari a 6.58, tra le più alte se si considerano solo i difensori centrali: l’inglese va schierato ancora.

THEO HERNANDEZ – Il francese è in diffida e alla prossima ci sarà la Juventus: un fattore da tenere in conto, ma è impossibile lasciarlo fuori.

MUSAH – Del centrocampo rossonero è quello che convince meno: se dobbiamo sconsigliarne uno, scegliamo proprio lui.

ADLI – Prestazioni sorprendenti e fiducia di Pioli conquistata. Forse è rimasto svincolato in quasi tutte le Leghe, ma se invece lo avete acquistato in fase d’asta, dovete assolutamente schierarlo.

REIJNDERS – Ottimo impatto per lui, fantamedia di 6.29 e sette gare su sette da titolare. Adesso però i tifosi chiedono il gol e sperano possa arrivare proprio a Genova.

PULISIC – L’ex Borussia Dortmund è tornato al gol nel match vinto contro la Lazio: mettetelo anche se è in ballottaggio con Chukwueze.

GIROUD/OKAFOR – Situazione più complicata qui: Giroud è in ballottaggio con Okafor e se avete entrambi è un problema. Il nostro consiglio è schierare il francese, ma se non avete grandi nomi in attacco, potete puntare su entrambi.

RAFAEL LEAO – Niente da dire su Rafa, il portoghese è un campione e come tale non va mai messo in panchina. Nemmeno da infortunato.