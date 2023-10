Corsa Scudetto, Capello si sbilancia: “Sono i più forti”

L’ex allenatore Fabio Capello ha condiviso la sua opinione sul campionato italiano, sottolineando che l’attuale stagione è diversa da quelle precedenti.

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista di Sky Sport, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul campionato italiano, soffermandosi in particolar modo sulla lotta Scudetto. In un’intervista al Corriere della Sera, ha esaminato l’attuale stagione calcistica e ha sottolineato il carattere unico del torneo.

Capello non ha dubbi

“È un torneo diverso rispetto a quello passato quando il Napoli e il suo allenatore avevano compreso subito quale fosse la strada giusta da percorrere per vincere”, ha affermato Capello. Ha notato che l’attuale campionato è caratterizzato da un maggiore equilibrio tra le squadre.

Fabio Capello ha dichiarato in modo netto che è l’Inter di Simone Inzaghi la squadra più forte in corsa per lo Scudetto, affermando comunque che il Milan di Stefano Pioli può restare in corsa fino alla fine avendo una rosa più strutturata rispetto alla precedente stagione. Nella lotta per il titolo, l’ex allenatore ha inserito anche la Juventus di Massimiliano Allegri, considerata dall’opinionista di Sky Sport una serie minaccia poiché senza impegni nelle coppe.

L’ex allenatore del Milan ha espresso chiaramente la sua opinione sull’Inter, dichiarando: “Vedo in corsa l’Inter, è la squadra più forte. Il Milan è più strutturato rispetto all’anno scorso e la Juventus che, senza coppe, può concentrare gli sforzi sullo scudetto”.

