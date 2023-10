“Così sarebbe devastante”, l’ex Milan consiglia Leao

L’ex attaccante del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni su Rafa Leao, dove gli ha voluto ‘mandare’ anche un messaggio.

E’ crisi nera in casa Milan, soprattutto in virtù dei risultati maturati in questi ultimi 15 giorni che hanno in un certo senso fatto smarrire tutte le certezze accumulate fino a qualche giorno fa. Le tre sconfitte consecutive subite contro Juve, Psg e Napoli hanno infatti avuto il loro corso sulle classifiche in campionato e in Europa della squadra allenata da Pioli.

Balotelli: “Se Leao si impegnasse sempre sarebbe devastante”

Chi ne sta risentendo molto è anche Rafa Leao, apparso poco lucido nell’ultima uscita al Maradona, nonostante i suoi continui e irrefrenabili scatti sulla fascia che lo rendono praticamente inarrestabile per ogni difensore avversario. Sulla performance del portoghese ha detto la sua anche l’ex attaccante del Milan Mario Balotelli, che ne ha parlato così ai microfoni di Tv Play: