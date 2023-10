Curva Sud in protesta: la coreografia di Milan Juventus (FOTO)

I tifosi del Milan hanno preparato una coreografia per il match contro la Juventus, il messaggio è molto chiaro

I tifosi rossoneri si sono sempre distinti per le loro coreografie al San Siro. Spesso, queste volevano ma dare un messaggio ben chiaro sia ai tifosi avversari che alla stessa società poiché, a volte, i tifosi si sono trovati a dover alzare la loro voce a seguito di vicende piuttosto spiacevoli. Infatti, anche questa volta, la curva sud ha voluto dire la sua riguardo il prezzo dei biglietti che, secondo loro, sarebbe fin troppo elevato.

La coreografia dei rossoneri manda un chiaro messaggio

I tifosi presenti a San Siro per la partita contro la Juventus hanno voluto organizzare una coreografia per mandare un messaggio ben chiaro alla società rossonera: i prezzi dei biglietti per seguire la loro squadra sono troppo alti.

Dunque, oggi, i tifosi del Milan non hanno organizzato alcuna corografia contro la squadra avversaria, bensì, proprio contro la loro società.