Dal Milan all’Inter: scippo a parametro zero

Il Milan ci era vicino ma l’affare saltò. Ora l’Inter nel 2024 può provare a prendere il giocatore voluto dai rossoneri

Milan e Inter si sono contesi tanti giocatori nell’ultima sessione di calciomercato estiva e il più delle volte la storia terminava con uno “scippo” dell’Inter ai danni del Milan. Un esempio lo sono Thuram e Frattesi, dove soprattutto il primo si sta mettendo in mostra per le sue buone qualità. La prossima sessione di calciomercato, a gennaio, potrebbe vedere il Milan coinvolto in alcune trattative. Anche per la prossima estate però ci sarebbero delle occasioni a parametro zero sul mercato.

Occasioni che possono essere utili ad entrambe le squadre di Milano. I rossoneri hanno bisogno di un centravanti di razza. Si sta trattando sul rinnovo di Giroud, Okafor può essere un buon jolly, Jovic però non sembra essere all’altezza del compito. Stessa cosa per quanto riguarda i nerazzurri. Arnautovic è fuori e non può offrire assoluta certezza a Inzaghi. Ecco quindi che i due club potrebbero convergere, ancora una volta, sullo stesso nome che il calciomercato offre: Mehdi Taremi.

Calciomercato, l’Inter fa sul serio per Taremi

L’attaccante iraniano è in scadenza di contratto con il Porto e potrebbe essere una grande occasione per le due compagini di Milano.

Il nome di Mehdi Taremi è tornato forte sul mercato e dalla Serie A riceve molto interesse. Il Milan nella sessione passata del calciomercato ha provato in modo concreto l’acquisto dell’iraniano, saltato però all’ultimo minuto per una netta discordanza tra domanda e offerta. I rossoneri hanno puntato poi su Jovic per un anno di contratto.

Il Milan però non ha smesso di cercare una punta centrale. Difatti sono state chieste informazioni al Lille per il giovane talento Jonathan David. Per l’attaccante canadese il Milan potrebbe già provarci a gennaio e, anche se con poca esperienza, sarebbe un grande innesto nella rosa rossonera. Se però l’affare non dovesse andare in porto il nome di Taremi è sicuramente in cima alla lista.

Sarebbe quindi lotta a due ma l’Inter sta già avviando i contatti con l’attaccante iraniano per bruciare la concorrenza e arrivare a giugno 2024, data in cui i rapporti tra Taremi e il Porto si concluderanno, con la quasi certezza che l’attaccante vesta poi nerazzurro. Dunque obiettivi differenti per le due squadre che però potrebbero finire sullo stesso giocatore dando vita all’ennessimo derby di calciomercato.