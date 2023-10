Dalla Roma al Milan: pronto il colpo a sorpresa

In casa Milan la testa è solo su campionato e Champions League ma non si disdegna anche la programmazione futura in ottica mercato

Per ottenere risultati importanti è sempre fondamentale riuscire ad organizzare al meglio il lavoro e programmare per tempo quanto più possibile ogni singolo aspetto di una squadra di calcio importante. In casa Milan si cerca proprio di pianificare al meglio già anche il futuro tenendo in considerazione le sessioni di mercato che arriveranno nel 2024. Per comprendere cosa accadrà a gennaio bisognerà valutare l’andamento in stagione in questi due mesi e mezzo che ci separano dal nuovo anno. Mentre per la prossima estate molto dipenderà dalle permanenze e dai rinnovi di contratto.

Il club rossonero proprio su questo tema è sempre stato molto attento rinnovando solamente coloro erano pienamente convinti del progetto della società. Per far ciò bisogna tenere in conto anche il rischio di perdere alcune pedine preziose come Gianluigi Donnarumma o Franck Kessié. Il Milan ha però l’occasione di rifarsi firmando a parametro zero coloro che vanno in scadenza con le altre big del campionato e del resto d’Europa.

Spinazzola ha il contratto in scadenza: il Milan riflette e si appunta il suo nome sull’agenda del mercato

Uno dei migliori giocatori della Roma è per molti Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro è un giocatore importante e che sulla fascia ha ben pochi rivali nel campionato italiano. Tuttavia fino è stato rallentato da una sfortunata serie di infortuni che probabilmente gli hanno impedito forse di raggiungere il suo vero massimo potenziale.

Basti pensare all’infortunio che lo ha fermato nel corso degli ultimi Europei dove fino a quel momento era risultato essere uno dei migliori della rosa azzurra. La partita dei quarti di finale contro il Belgio fu infatti segnata anche dal suo brutto infortunio al tendine d’Achille che gli negò la fase clou di un torneo che l’Italia riuscì comunque a vincere.

Negli ultimi anni in giallorosso si è sempre distinto come uno dei migliori quando a disposizione del tecnico José Mourinho. Ora però ha il contratto in scadenza e Stefano Pioli del Milan sta pensando di fare uno sgarbo al collega giallorosso.

Dopo 5 anni in giallorosso Spinazzola potrebbe salutare la Capitale e il Milan lo firmerebbe volentieri a parametro zero. Essendo un classe 1993 arriverebbe a Milano a 31 anni di età ma sarebbe un ottimo vice Theo Hernandez per Pioli oppure all’occorrenza anche un perfetto terzino destro. Il Diavolo ci riflette e nei prossimi mesi valuterà se proporre un contratto al terzino ex Juventus e Atalanta.