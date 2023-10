Dalla Spagna, il Real Madrid piomba su un rossonero: l’indiscrezione

Ultim’ora di mercato dalla Spagna. Il Real Madrid è interessata e sembrerebbe far sul serio per un calciatore del Milan.

Il calciomercato è una in continuo movimento, anche quando le sessioni sono chiuse. Le società, soprattutto le più importanti, cercano sempre di restare attive e vigili, strappando i più grandi colpi in circolazione.

Tra i club che sembrano intenzionate a muoversi per rinforzarsi ed acquistare, ci sarebbe il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan: il Real Madrid punta un rossonero

Secondo quanto riportato da Defensa Central, un quotidiano spagnolo, i blancos avrebbero messo gli occhi su Malick Thiaw. Il classe 2001 ha attirato l’interesse di uno del club più importante al mondo, a suon di prestazioni positive.

Arrivato in Italia la scorsa estate, ha scavalcato le gerarchie della difesa rossonera prendendosi un posto da titolare inamovibile. Il Milan però non è disposto a privarsi del proprio difensore tedesco al di sotto dei venti milioni. Il blasone del Real Madrid già basterebbe per convincere l’ex difensore dello Shalke 04 in Spagna.

Inoltre bisogna considerare gli ottimi rapporti societari che si sono dopo l’affare Brahim Diaz.