David e non solo, altro nome per l’attacco del Milan: vale 30 milioni

Il Milan pensa ad un nuovo nome per l’attacco, dopo David la società rossonera vuole puntare sull’attaccante da 30 milioni.

Il Milan approfitta della pausa nazionali e guarda al futuro. La dirigenza ha sfruttato il tempo a disposizione per pianificare le prossime mosse di mercato che dovrà affrontare, alla ricerca di nuovi talenti da portare in rossonero.

Secondo Il Corriere dello Sport sarebbe tornato di moda un attaccante seguito da tempo: Benjamin Šeško. Lo sloveno è approdato quest’estate nelle fila del Lipsia, squadra tedesca, con un contratto lunghissimo.

Sesko altro nome per il Milan dopo David

Soltanto 20enne Sesko vanta già un’esperienza di 4 anni in Bundesliga, seppur abbia iniziato ad avere più spazio negli ultimi tempi. Con 2 gol in 6 partite in Bundesliga e 1 gol in 2 partite in Champions League lo sloveno sta maturando velocemente e sta dimostrando di essere un valore di prospettiva.

Vista la scadenza prevista nel 2028, il Milan vorrebbe stringere i rapporti con l’entourage in ottica futura, per provare a portare l’attaccante in rossonero prossimamente. Intanto resta la pista calda di Jonathan David, con un contratto in scadenza più imminente.

La sua valutazione, però, si aggira attorno ai 40 milioni. Cifra che difficilmente la dirigenza rossonera vorrà spendere. La società rossonera, dunque, resta in contatto con il Lille per provare a trattare il prezzo del cartellino.